Binder & Krieglstein zu Gast im Styria Media Center

Binder & Krieglstein gehört schon seit Jahrzehnten zu den Aushängeschildern der heimischen Musikszene. Für die Herzenswunschauktion von "Steirer helfen Steirern" im vergangenen Jahr bot die Band ein Exklusivkonzert zur Versteigerung an.

Ursprünglich geplant als kleines Privatkonzert mit 10 Personen im Café Wolf, hat sich die Band dankenswerterweise dazu bereit erklärt, die Publikumsanzahl zu erhöhen und ihren Auftritt in den Skyroom des Styria Media Centers zu verlegen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert von Binder & Krieglstein.

Wann: 23. 8. 2022 um 18 Uhr

Wo: Skyroom, Styria Media Center

So können Sie mitmachen: Schicken Sie uns ein E-Mail an marketing@kleinezeitung.at und geben Sie Ihren Vor- & Nachnamen, Ihre Telefonnummer (mit der wir Sie verständigen können) und Ihre Vorteilsclub-Nummer an.

Teilnahmeschluss: 21. August.