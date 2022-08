Nach Lieblingsstücken stöbern fernab der Massenproduktion.

Seit 2010 tourt der Kunst- und Designmarkt jeden Frühling und Herbst durch Österreich und Süddeutschland, und begeisterte seither rund eine Million Besucher:innen. Am 24. und 25. September ist der Kunst- und Designmarkt wieder in Graz zu Gast und lädt zum Entdecken, Stöbern und Genießen ein. Rund 120 Aussteller:innen präsentieren neue Designs, einzigartige Produkte und faire Erzeugnisse. Die Vielfalt an modernen, ausgefallenen und handgemachten Produkten ist riesig: von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Papeterie, Schmuck, Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie ist Alles dabei. Ein Biergarten mit Livemusik und Verpflegung lädt zum Verweilen direkt an der Mur ein.

Weitere Informationen: kunst-designmarkt.at/graz/

Wann: 24. und 25. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wo: Seifenfabrik Graz, Angergasse 43, 8010 Graz





