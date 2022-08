Fußballfans aufgepasst!

Am 16. September 2022 spielt KSV 1919 gegen FC Flyeralarm Admira im Franz Fekete Stadion in Kapfenberg. Sie erwartet nicht nur ein spannendes Match, sondern auch ein aufregendes Rahmenprogramm beim Kleine Zeitung Familientag. Für Kinder gibt es am Matchtag jede Menge Action. Sie dürfen sich auf eine Torschusswand, eine Hüpfburg, eine Malstation und vieles mehr freuen. Außerdem habe fußballbegeisterte Kinder auch die Chance, bei unserem Gewinnspiel vor Ort ein exklusives Training mit einem Spieler zu gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen und freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Kleine Zeitung Familientag gemeinsam mit dem KSV 1919: 25x2 Tickets für das Spiel KSV 1919 vs. FC Flyeralarm Admira gewinnen!

Teilnahmeschluss: 8. September 2022