Cineplexx Super*Kino*Tour - Kino-Erlebnis wie noch nie in ganz Österreich

Kino ist super: Bei der Cineplexx SUPER*KINO*TOUR von 12.08. bis 11.09 können sich Besucher im ganzen Land an 5 Wochenenden bei freiem Eintritt davon überzeugen, was Kino alles kann. Die Kinos öffnen ihre Türen für alle Besucher von Jung bis Alt. Das Erlebnis startet dabei schon mit jeder Menge Aktivitäten im Kino-Foyer und reicht bis weit hinter die Kulissen. Spiel, Spaß, Action und unvergessliche Erlebnisse stehen im Vordergrund, wenn bei der SUPER*KINO*TOUR Familien, Cineasten, Superhelden-Fans und Horror-Freunde voll auf ihre Kosten kommen.

Es treten die Minions Live in den Kinos auf, beim Kinderschminken wird der Kreativität keine Grenze gesetzt, im Indianertipi wandelt man auf den Spuren Winnetous, im House of Horror wird ordentlich das Fürchten gelehrt und der Superhelden-Parcours führt direkt backstage ins Herzstück jedes Kinos - den Vorführraum, in dem alle Geheimnisse verborgen sind und nur im Rahmen der SUPER*KINO*TOUR für einen Tag gelüftet werden

Gewinnspiel

Wir verlosen Kinotickets für verschiedene Filme der Cineplexx Super*Kino*Tour im Cineplexx Weiz, Leoben, Villach und Graz:

Cineplexx Weiz - 14. August ab 13 Uhr

Wir verlosen 5x2 Tickets für den VIP-Saal inkl. Goodie-Bag & Film „Der junge Häuptling Winnetou“ + 40x2 Premieren-Tickets für den Familienfilm „Mein Lotta Leben“.

Teilnahmeschluss: 8. August 2022



Cineplexx Leoben - 9. September ab 13 Uhr

Wir verlosen 5x2 Tickets für den VIP-Saal inkl. Goodie-Bag & Film (wird noch bekannt gegeben) + 10x2 Kinogutscheine für einen Film Ihrer Wahl.

Teilnahmeschluss: 25. August 2022



Cineplexx Villach - 10. September ab 13 Uhr

Wir verlosen 5x2 Tickets für den VIP-Saal inkl. Goodie-Bag & Film (wird noch bekannt gegeben) + 10x2 Kinogutscheine für einen Film Ihrer Wahl

Teilnahmeschluss: 25. August 2022



Cineplexx Graz - 11. September ab 13 Uhr

Wir verlosen 5x2 Tickets für den VIP-Saal inkl. Goodie-Bag & Film (wird noch bekannt gegeben) + 10x2 Kinogutscheine für einen Film Ihrer Wahl

Teilnahmeschluss: 28. August 2022