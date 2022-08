Tritt ein in ein Bild einer entschwundenen Zeit!

2015 setzten „Seiler und Speer“ mit ihren Hits „Ham Kummst“ und „I wü ned“ neue Maßstäbe: Mit der Mischung aus Schmäh, Realitätsnähe und Ohrwurmgarantie wurden Erfolge weit über die österreichischen Grenzen hinaus gefeiert. Im Sommer 2019 erschien ihr drittes Album „Für Immer“ und im Rahmen der „TourNeunzehn“ wurden erfolgreich Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bespielt.

Auch 2022 sind sie wieder live unterwegs und machen am Freitag, dem 2. September 2022 Halt in Rottenmann. Beim Open Air auf der Wiese neben dem Paltenstadion werden neben dem aktuellen Studioalbum „Für Immer“ natürlich auch alle Hits und Klassiker der mehrfach Platin-ausgezeichneten Vorgänger zum Besten gegeben. Auch Special Guest Josh. wird mit Hits wie „Cordula Grün“ und „Expresso & Tschianti“ für beste Stimmung im Publikum sorgen.

Gewinnspiel

Wir verlosen ein Meet and Greet mit Seiler und Speer für zwei Personen inkl. 2 Tickets für das Seiler und Speer Konzert am 02. September in Rottenmann sowie zusätzlich 10x2 Tickets für das Konzert.

Teilnahmeschluss: 23. August 2022