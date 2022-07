Ein Fest der Kunst

Die schönsten Feste sind jene, bei denen man vorher nicht weiß, was einen erwartet, aber hinterher sicher ist, dass alle Erwartungen übertroffen wurden. Genau das ist der Anspruch für das "Fest der Kunst" anlässlich des 25. Geburtstags von La Strada Graz.

Zu diesem besonderen Anlass hat sich natürlich auch die Kleine Zeitung etwas einfallen lassen: Daher haben wir am Opernvorplatz und am Kaiser-Josef-Platz zwei Fotopoints für Sie versteckt. Sie können sich einerseits exklusiv auf dem La Strada-Lastenrad fotografieren lassen oder vor unserer Spiegelwand in Szene setzen. Und das beste daran: Sie können dabei auch noch etwas gewinnen! Unter all jenen, die ein Foto bei unseren Fotopoints machen, verlosen wir 2x2 Karten für Cirque Noel.

Wann: 31. Juli ab 18:30 Uhr

Wo: Opernvorplatz und Kaiser-Josef-Platz

Wie Sie mitmachen können? Ganz einfach!

Machen Sie ein Foto von sich bei den Kleine Zeitung-Fotopoints, teilen Sie es in Ihrer Instagram-Story und taggen Sie @kleinezeitungnext. Oder schicken Sie uns ein Mail an marketing@kleinezeitung.at

Viel Glück!