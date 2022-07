European Street Food Festival

Tour vom 2. April bis 30. Oktober 2022! Eintritt frei

Das European Streetfood Festival ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen begeisterte Gäste begrüßen! Es gibt europaweit kein vergleichbares Tour-Projekt. Das European Streetfood Festival hat zum Thema „Street Food“ neue Maßstäbe gesetzt. Die Vielzahl und Auswahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereitenden Speisen ist einzigartig

Station Weiz: 06.&07.08.2022 – Teilnahmeschluss 4. August 2022

Station Wolfsberg: 10.&11.09.2022 – Teilnahmeschluss: 31. August 2022

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 10x40€ Konsumationsgutscheine für das European Streetfood Festival in Weiz & Wolfsberg!

