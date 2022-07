La Melodia della Strada

Wie klingt La Strada? Leidenschaftlich wie große Oper? Überschäumend lebendig wie gute Straßenmusik? Leise und nachdenklich wie eine Ballade? Nach 25 Jahren war es an der Zeit, das herauszufinden. Christian Muthspiel, einer der bedeutendsten Jazzkomponisten Österreichs liefert den Soundtrack zum Festival – inspiriert von den Werken Federico Fellinis, denen es seinen Namen verdankt, und den Filmkompositionen Nino Rotas. La Melodia della Strada wird zur Festivaleröffnung in der Grazer Oper von Muthspiels 18-köpfigem ORJAZZTRA VIENNA uraufgeführt. Im Mittelpunkt des Stücks steht die Musik, die Gemeinschaft eines Orchesters und seiner Solisten. Inszeniert mit Licht, Schatten und vor Energie sprühenden Musiker:innen, für ein Publikum, das endlich seine (Titel)Melodie zur Kunst des Sommers in Graz bekommt.

Datum: 31. Juli um 16:30 Uhr

Ort: Oper Graz

