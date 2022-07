Mit den Stars aufs Spielfeld

Für 22 Kinder wird wieder ein Traum wahr: Sie dürfen als Einlaufkinder mit internationalen Stars im Stadion einmarschieren.

Der RZ Pellets WAC zieht einen absoluten Testspiel-Kracher an Land. Am Mittwoch, den 27. Juli kommt es zum Kräftemessen mit dem amtierenden italienischen Meister. Dieser Härtetest bietet den Wölfen die perfekte Vorbereitung auf die eine Woche danach beginnende Qualifikation in der UEFA Conference League. Ankick ist um 19 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Wir haben uns für junge WAC-Fans an diesem Tag etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Bereits am 9. Juli standen 22 Kinder beim WAC Fan Day mit ihren Fußballhelden am Platz und nun haben wieder 22 Kinder unserer Vorteilsclub-Mitglieder zwischen acht und zwölf Jahren die einzigartige Möglichkeit, das Spielfeld Hand in Hand mit den Profis zu betreten.

Datum: 27.07.2022, 19 Uhr

Ort: Wörthersee Stadion in Klagenfurt

Gewinnspiel

Wir verlosen 22 Plätze für Einlaufkinder für das Spiel RZ Pellets WAC vs AC Milan!

Teilnahmeschluss: 24. Juli 2022