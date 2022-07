DIE BESTEN ZWEIRAD-PILOTEN DER WELT AM SPIELBERG

Im August erleben die Fans am Spielberg im Herzen der Steiermark mit der MotoGP die beste Zweirad-Rennserie der Welt. Seit 2016 gastiert die Motorrad-WM auf dem Red Bull Ring und 2022 versprechen offene Ringtore wieder Racing mit einem umfangreichen Entertainment-Programm. Beliebte Side Events, wie Autogramm-Stunden mit den Stars, kehren von 19. bis 21. August zurück in den Zeitplan des Rennwochenendes. In der „Spielberg MotoGP Bike City“ ist Unterhaltung mit Live-Acts und Stunt-Shows garantiert. Außerdem zeigen die Flying Bulls hoch über dem Rennasphalt atemberaubende Air Displays.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 32x2 Wochenendtickets für den Motorrad Grand Prix von Österreich 2022!

Teilnahmeschluss: 8. August 2022