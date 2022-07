Karten für Heimspiele des RZ Pellets WAC gewinnen!

Fußballfans aufgepasst!

Wer den RZ Pellets WAC hautnah erleben möchte, der hat jetzt die Chance auf kostenlose Tickets. Wir verlosen für Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder für jedes Heimspiel des RZ Pellets WAC je 3x2 Karten. Vielleicht werden Sie ja live mit dabei sein, wenn der RZ Pellets WAC eine brillante Saison auf dem Rasen hinlegt.

Infos zum Verein und Spielplan auch unter www.rzpelletswac.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je 3x2 Karten für die nachfolgenden Heimspiele des RZ Pellets WAC in der Lavanttal-Arena:



23.07.22 vs. SK Puntigamer Sturm Graz

07.08.22 vs. LASK

21.08.22 vs. FK Austria Wien

04.09.22 vs. SK Austria Klagenfurt

17.09.22 vs. TSV Egger Glas Hartberg

08.10.22 vs. SV Guntamatic Ried

22.10.22 vs. CASHPOINT SCR Altach

05.11.22 vs. FC Red Bull Salzburg

10.02.23 vs. WSG Tirol

25.02.23 vs. SK Rapid Wien

11.03.23 vs. SC Austria Lustenau





Teilnahmeschluss: ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Spiel