Eine Reise in die Antarktis - ein Erfahrungsbericht der Polarexpertin.

Begeben Sie sich gemeinsam mit der Kleinen Zeitung und Ruefa auf die Spuren der Antarktis-Entdecker. In einem spannenden Vortrag erzählt Polarexpertin Trixi Lange-Hitzbleck von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der Antarktis und Subantarktis und vom Alltag an Bord der HANSEATIC nature von Hapag-Lloyd Cruises. Unvergessliche Bilder nehmen Sie in eine weiße Welt majestätisch aufragender Gletscher und gigantischer Tierkolonien mit. Das weckt die Lust aufs Reisen!

Die Kleine Zeitung und Reufa Reisen laden Sie exklusiv am Mittwoch, 13. Juli 2022 um 19 Uhr zum Vortrag „Eine Reise in die Antarktis“ in unseren Skyroom ein.

Anmeldung

Achtung: Begrenzte Teilnehmer:innenzahl.

Teilnehmen und gewinnen!

Unter allen Teilnehmer:innen der Veranstaltung wird vor Ort ein Gutschein für zwei Personen und zwei Nächte inkl. Frühstück im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn in Wien verlost!

Anmeldeschluss ist Sonntag, der 10. Juli 2022.

Expedition Antarktis mit Reinhold Messner an Board

Mit Ruefa auf Expeditionskreuzfahrt in die Antarktis: Auf dem Expeditionsschiff HANSEATIC nature erwarten Sie unvergessliche Momente. Von Buenos Aires aus führt Sie die Reise über die Falklandinslen, nach Südgeorgien bis zur Antarktischen Halbinsel.

Termin: 25.11.-17.12.2022

19 Tage Expeditionskreuzfahrt auf der HANSEATIC nature

Flüge: Wien - Ushuaia - Wien in der Economy-Klasse