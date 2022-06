So lässt sich der Sommerabend genießen

Daniel Straßer und Jakob Schwann, die jungen Gründer der Agentur aLive-Events laden auch im Sommer 2022 an zwei Abenden zu UFERLOS, der Veranstaltung am Wasser. Erleben Sie den Wörthersee in einer besonderen Atmosphäre.

Lassen Sie sich von den jungen DJs Thomas Plie, Johannes Kircher und Chris Deloki von einer schwimmenden Plattform in der Werzers Bucht in Pörtschach unterhalten und genießen Sie die Getränke und Snacks, mit denen Sie über schwimmende Bars bzw. mit Lieferbooten kulinarisch verwöhnt werden.

Egal, ob Sie einen gemütlichen chilligen Abend verbringen wollen oder das eigene Boot zum Partyboot mit Freunden machen – das UFERLOS-Team und der Wörthersee laden alle ein, beim Sonnenuntergang am türkis-blauen Wasser und sommerlichen Klängen ein paar unvergessliche Stunden zu erleben.

Die Sommerveranstaltung kann mit eigenen Booten, Stand-up-Paddels oder Schwimmreifen besucht werden. Einstiegsstelle für alle Stand-up-Paddler ist die Schiffsanlegestelle Pörtschach Werzer’s. Hier wird es auch ein spezielles kulinarisches UFERLOS Paket zu kaufen geben. Der Eintritt ist frei - dank Ihrer Konsumation kann UFERLOS weiterhin erfolgreich veranstaltet werden.

UFERLOS powered by MEYER HAFNER

Datum: 23.07.20.22 (30.7. bei Schlechtwetter)

und 13.08.20.22 (20.8. bei Schlechtwetter)

Ort: Werzers Bucht, Pörtschach

Einlass: ab 16.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier

und laufend auf Instagram: @aliveevents.official

Gewinnspiel

Wir verlosen für die Veranstaltung am 23. Juli ein Elektroboot (fahrbar ohne Bootsführerschein) für 4 Personen inkl. 2 Weinflaschen und 2 Picknickboxen!

Teilnahmeschluss: 14. Juli 2022