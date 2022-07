Der Sommer hat so richtig Fahrt aufgenommen - gerade in den Sommerferien. Um der Hitze in der Stadt zu entfliehen, muss man nicht in die Berge flüchten, sondern kann auch den Schatten des Leechwaldes für Outdooraktivitäten nutzen.

Der WIKI Adventure Park ist der Hit für Alle, die ein sportliches Abenteuer in der freien Natur genießen wollen – zentral mitten in Graz, direkt am Hilmteich gelegen. Egal ob Kind, Erwachsen, Senior, ob man das 1. Mal in einem Kletterpark ist, oder schon Erfahrung hat: Der WAP sorgt mit der nötigen Ausrüstung und Wissen, für einen sicheren und erlebnisreichen Tag in den Kletterparcours.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 5x2 Tickets für den Wiki Adventure Park in Graz!

Teilnahmeschluss: 31. Juli 2022