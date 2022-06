Plastische Reise durch den Körper

Das Leben ist ein Tanz, eine Aufführung mit vielen Akten. Dieser Zyklus - von der Zeugung bis zum Verfall – steht im Mittelpunkt der neuen Körperwelten-Ausstellung, die bis 21. August in Klagenfurt gastiert. Der kontinuierliche Veränderungsprozess des Körpers wird anhand einer Vielzahl von eindrucksvollen Ganzkörper- Plastinaten spannend und anschaulich dargestellt. Das Ziel des Plastinators Gunther von Hagens und Kuratorin Angelina Whalley ist die gesundheitliche Aufklärung und Prävention. Eine Vielzahl an faszinierenden anatomischen Präparaten erläutern leicht verständlich einzelne Organfunktionen sowie häufige Erkrankungen. Ein Besuch der Körperwelten ist für medizinische Laien genauso empfehlenswert, wie für Personen, die in den Bereichen Vorsorge und Gesundheit tätig sind. Der Erhalt der Gesundheit und der Lebensqualität steht im Vordergrund.

