Erfolg ist, was du draus machst!

Das Female Future Festival Graz geht in seine nächste Runde – am 29. September treffen sich in der Seifenfabrik Graz Frauen, die sich für die Themen Empowerment, Diversity, Finanzen, New Work, Gründerstorys und Co. interessieren. In diesem Jahr steht das Festival, das neben Graz auch in München, Wien, am Bodensee und 2023 in Zürich stattfindet, unter dem Motto: „The future is now – make a difference“.

Und dass Frauen tatsächlich den Unterschied machen, beweisen Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster. Die beiden Schwestern aus Vorarlberg sind die Initiatorinnen des Female Future Festivals und organisieren die Veranstaltung bereits im vierten Jahr. Auch 2022 haben namhafte Rednerinnen zugesagt.

Wann: 29. September 2022

Wo: Seifenfabrik Graz

