Mit den Stars aufs Spielfeld

Der WAC hat’s wieder getan: Einmal mehr finden sich die Lavanttaler nach einer starken Saison im internationalen Geschäft, nämlich in der Europa League, wieder. Unter anderem ließ man Rekordmeister Rapid Wien oder auch den Lokalrivalen aus Klagenfurt hinter sich.

Natürlich wird es für alle WAC-Fans auch in diesem Jahr eine offizielle Saisoneröffnungsfeier geben! Diese findet am 9. Juli im Rahmen eines Testspiels gegen den tschechischen Traditionsklub Sparta Prag statt. Den ganzen Tag über wird es dabei ein kunterbuntes Programm für Groß und Klein geben. Ankick ist um 15 Uhr in der Lavanttal Arena. Doch auch wir haben uns für junge WAC-Fans an diesem Tag etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 22 Kinder unserer Vorteilsclub-Mitglieder zwischen acht und zwölf Jahre haben die einzigartige Möglichkeit, an diesem Tag kurz vor Spielbeginn als Einlaufkinder Hand in Hand mit den Profis die große Bühne zu betreten.

Gewinnspiel

22 Plätze für Einlaufkinder für WAC vs. Sparta Prag gewinnen!

Wann: 9. Juli 2022, 15 Uhr, Einlass: 12.30 Uhr

Wo: Lavanttal Arena





Teilnahmeschluss: 3. Juli 2022