Magische Sonnwendwanderung

In der Nacht von 25. auf 26. Juni 2022 steht für Wander-Fans wieder die Wörthersee Sonnwendwanderung auf dem Programm! Die Beliebtheit dieses Wanderevents ist leicht erklärt, denn was gibt es magischeres, als in den Sonnenaufgang zu wandern – und die magische Zeit der Sommersonnenwende zu erleben. Gegen den Uhrzeigersinn gehend überraschen dich auf der 62 km (oder 31 km) langen Wanderung besondere, unvergessliche Erlebnisstationen u. v. m. Eine echte "Feuershow" rundet das Event ab.

Wer 2023 bei dieser Wanderung der besonderen Art mit dabei sein will, hat bei uns die Chance auf Startplätze! Einfach am Quiz teilnehmen und mitspielen.

Weitere Infos & Tickets gibt's hier!