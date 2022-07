Villach bittet zum traditionsreichen Tanz

Der Villacher Kirchtag lädt seit 1936 in der ersten Augustwoche dazu ein, Vielfalt und Fröhlichkeit zu feiern. Von 31. Juli bis 7. August verwandelt sich die Villacher Altstadt in diesem Jahr wieder in eine Bühne der fröhlichen Vielfalt für Brauchtum und Party. Das Programm der 77. Ausgabe des Villacher Kirchtags lässt keine Wünsche offen. Besuchen Sie Österreichs größtes Brauchtumsfest, führen Sie Ihre Tracht aus, genießen Sie die hervorragende Kirchtags-Kulinarik und kosten Sie ein erfrischendes Villacher Bier. Eine ganze Woche lang steht Villach im Zeichen von Tradition, Regionalität und dem gemeinsamen Erleben dieses besonderen Festes.

Beim größten Brauchtumsfest des Landes darf natürlich auch die Kleine Zeitung nicht fehlen: Statten Sie doch unserem Stand am Burgplatz einen Besuch ab, lassen Sie ein kostenloses Erinnerungsfoto von sich schießen (Do-Sa), fordern Sie Ihre Freunde bei unseren Traditionsspielen heraus oder testen Sie Ihr Wissen beim Kirchtags-Quiz, bei dem es auch noch was zu gewinnen gibt!

Der Kleine-Zeitung-Stand hat in der Kirchtagswoche von Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!