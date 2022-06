IRONMAN AUSTRIA - KÄRNTEN - KLAGENFURT Wochenende

Ab Donnerstag, 30. Juni 2022 verwandelt sich Kärnten wieder in das Mekka des internationalen Triathlon-Sports. Tausende Profi- und Hobbyathlet:innen bestreiten am 03.07.2022 den IRONMAN Kärnten - Klagenfurt Austria und legen dabei 3,8 Kilometer im Wasser, 180 Kilometer am Rad und 42,2 Kilometer in den Laufschuhen zurück.

Zum ersten Mal seit 2019 kann das gesamte Programm mit Sideevents, EXPO und Zuschauerzonen durchgeführt werden. In der Expo wartet der Stand der Kleinen Zeitung auf Sie. Unter anderem wird es ein Quiz zum Wochenende geben, wo man viele tolle Preise gewinnen kann.

Wer 2023 beim IRONMAN Austria Kärnten Klagenfurt mit dabei sein will, hat bei uns die Chance auf einen Startplatz! Einfach am Quiz teilnehmen und mitspielen.

Weitere Infos zum Wochenende gibt es hier!