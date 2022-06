Lust auf einen kostenlosen Kurzurlaub?

Natürlich haben Sie Lust drauf! Vor allem, wenn es um großartige Hotels in der Steiermark, in Kärnten, im Burgenland und in Osttirol geht. Als Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Mitglied haben Sie die Chance, jetzt mitzuspielen und einen von 25 Kurzurlauben für zwei Personen zu gewinnen!

Gewinnspiel

Wir verlosen 25x Kurzurlaube für je zwei Personen in fünf unserer Partnerhotels:

Aparthotel Legendär am Ossiacher See

Grand Hotel Primus in Slowenien

Hotel Der Freiraum im Burgendland

Hotel NockResort in Bad Kleinkirchheim

Winzerhaus Georgiberg in der Südsteiermark

Teilnahmeschluss: 3. August 2022