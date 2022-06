Mölltal meets scottish highlands!

Seit nunmehr neun Jahren haben die Mölltaler ihre eigenen, ganz besonderen „Highland Games“: die Alpen-Kilt-Wanderung in Obervellach. Sie gehört zu einem lustig originellen Fixstern im Veranstaltungskalender des Mölltales und zum anregenden Wanderauftakt in der Nationalpark-Region Hohe Tauern und am Alpe-Adria-Trail.

Bei der Alpen-Kilt-Wanderung werden Spaß und Unterhaltung ganz groß geschrieben und jeder ist zur Wanderung eingeladen, egal ob Jung oder Alt, alleine oder im Team zu vier Personen. Voraussetzungen für die

Teilnahme sind gute Laune und ein weitgespannter „Dress Code“: Es muss kein Kilt sein – aber zumindest ein kariertes Beinkleid oder Hemd, ein Dirndl oder eine Lederhose.



Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Startplätze für die 9. Alpen-Kilt-Wanderung am 2. Juli in Obervellach.

Teilnahmeschluss: 27. Juni 2022