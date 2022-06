Neue Geheimtipps für Ihren Urlaub

Ein Zimmer von der Stange kommt für Sie im Urlaub nicht in Frage? Dann brauchen Sie „chic&cosy – Schöner urlauben in Österreich II“ von Irmi Berger! Der „chic&cosy“-Guide gilt seit seinem ersten Erscheinen im März 2021 als erstes rein österreichisches Nachschlagewerk für Design- und Boutique-Unterkünfte in der Alpenrepublik.

Nun stellt die Salzburgerin in ihrem zweiten Buch erneut ihre „Hot-Spots“ der österreichischen Hospitality-Land schaft vor und präsentiert auf 244 Seiten frisch und fröhlich 60 weitere von ihr ausgewählte und bereiste Lieblingsplätze mit dem „gewissen Etwas“.

Die Salzburgerin Irmi Berger hat aus ihrer Leidenschaft für besondere Hotels ein Buch gemacht. „Vor einem Urlaub sitze ich sicher 20 Stunden vor dem Computer“, erzählt sie. „Da verdreht meine Familie schon die Augen. Aber am Ende sagen dann alle: ,Irmi, was du wieder Schönes gefunden hast!‘“



