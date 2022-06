Liebe, Freundschaft und Mut

Von 28. Juli bis 27. August 2022 erzählen Nina Blum und ihr Team im Hof des Grazer Priesterseminars die entzückende und spannende Geschichte einer mutigen kleinen Meerjungfrau, einer großen Liebe und der Kraft der Freundschaft. Das unterhaltsame Ferienprogramm wird Menschen ab 3 Jahren verzaubern.

Die moderne Version der kleinen Meerjungfrau lädt im Hof des Grazer Priesterseminars ein zu einer Reise in eine zauberhafte Unterwasserwelt und erzählt auch von der Kraft der Träume. Denn wer an seine Träume glaubt und sich mutig in das Abenteuer stürzt, kann alles erreichen – und nicht einmal die böse Meerhexe und ihre Haie können die große Liebe aufhalten.

Die Musik aus der Feder des musikalischen Leiters des Burgtheaters Andreas Radovan und die Liedtexte von Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt laden auch heuer wieder zum Mitsingen und -klatschen ein. Für die schwungvolle Choreografie – auch mit einem Fischschwanz kann man abrocken – zeichnet Dancing Star und Kernölamazone Caroline Athanasiadis verantwortlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen 31x4 Karten für die exklusive Vorpremiere von „Die kleine Meerjungfrau – neu erfischt!“ des Märchensommers Graz.

Wann: 27. Juli 2022

Wo: Hof des Priesterseminars

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Schicken Sie uns ein Mail an marketing@kleinezeitung.at und beantworten Sie uns folgende Gewinnspielfrage:

Was wünscht sich die kleine Meerjungfrau sehnlichst?

A. Einen neuen Haarschnitt.

B. Eine Schildkröte als Haustier.

C. Beine, um Ihre große Liebe wiederzusehen.

Wichtig: Bitte geben Sie in der Mail Ihren Vor- & Nachnamen sowie Ihre Vorteilsclub-Nummer an.