03:00Schnell – schneller – Formel 1

Die Steiermark, das Murtal und der Red Bull Ring rüsten sich für den FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022. Die Vorfreude auf das Rennwochenende der Formel 1 vom 08. bis 10. Juli ist enorm und die Plätze sind heiß begehrt. Für den Renntag am Sonntag sind die Tickets bereits seit Wochen ausverkauft.

Ein volles Rahmen- und Entertainmentprogramm sind garantiert. Am Freitag steht nicht nur ein 60-minütiges Freies Training an, sondern auch das Qualifying. Am Samstagmorgen findet das 2. Freie Training statt, gefolgt vom Sprint über eine Distanz von 100 Kilometer. Das Ergebnis im Sprint bestimmt dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.

Gewinnspiel

Exklusiver Red Bull Ring Taxi Ride für 1 Person am Formel 1 Wochenende inkl. 2 Wochenendtickets für den großen Preis von Österreich 2022

Genauere Infos zum Gewinn: 2 Wochenendtickets für die F1 plus einen Taxi Ride am Samstag 09.07. für eine Person. 8 Uhr Akkreditierung, 9 Uhr Fahrt. Gefahren wird in einem Porsche oder KTM und der Fahrer ist noch offen – jedenfalls wer der es kann.

Teilnahmeschluss: 3. Juli 2022