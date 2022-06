Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022

Die Königsklasse des Motorsports gastiert seit 2014 am Red Bull Ring und ist natürlich 2022 auch wieder in Österreich am Start. Neben der Formel 1 lassen Rahmenserien sowie Side Events auf der Rennstrecke und in der Luft Motorsport-Herzen höherschlagen. Die F1 Fan Zone garantiert jede Menge Entertainment über das gesamte Rennwochenende, angefangen bei großartigen Music Acts, spannenden Fan Challenges, Präsentation geschichtsträchtiger Rennboliden und Merchandise-Shops mit den neuesten Kollektionen der Formel 1 Teams.

Gewinnspiel

Wir verlosen 10x2 Wochenendtickets für die Formel 1 - den großen Preis von Österreich 2022 - von 8. bis 10. Juli 2022 am Red Bull Ring.

Teilnahmeschluss: 26. Juni 2022