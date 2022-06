CORSAGE - meet and greet Gleisdorf

Im biografischen Drama Corsage nähert sich der 40. Geburtstag der österreichischen Kaiserin Elisabeth (Vicky Krieps), also jene Schwelle im Leben, nach deren Überschreiten sie offiziell als "alte Frau" angesehen werden wird.

Weihnachten 1877: Es ist der 40. Geburtstag von Kaiserin Elisabeth von Österreich (VICKY KRIEPS). In ihrer Rolle als Repräsentantin an der Seite ihres Mannes Kaiser Franz Joseph (FLORIAN TEICHTMEISTER) darf sie keine Meinungen äußern, sondern muss für immer die schöne junge Kaiserin bleiben. Um dieser Erwartung zu entsprechen, hält sie an einem rigiden Plan aus Hungern, Sport, Frisieren und täglichen Messungen der Taille fest. Doch Elisabeth ist eine wissbegierige und lebenshungrige Frau, deren Widerstand gegen das überlebensgroße Bild ihrer selbst wächst und die nicht länger in einem höfischen Korsett leben will.

Gewinnspiel

Wir verlosen 15x2 Karten für die exklusive Vorpremiere des Films "Corsage" von der Regisseurin Marie Kreutzer.

Wann: 6. Juli 2022

Meet and Greet mit Marie Kreutzer

Sektempfang ab 18:30 Uhr

Filmstart 19:30 Uhr

Meet & Greet mit Regisseurin Marie Kreutzer vor dem Film im Foyer und anschließendem Publikumsgespräch im Saal

Wo: Diesel Kino Gleisdorf

Teilnahmeschluss: 22. Juni 2022