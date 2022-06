Iron Road for Children 2022

Österreichs größtes Festival-Weekend für Bikes, Vespas und US-Cars startet vom 22.-24.7.22 mit tausenden aktiven Teilnehmern, 3 Stages und 26 Showacts seine Motoren und steigt als 100%iges Charity-Event für notleidende Kinder ins Spenden-Gaspedal. Erwartet werden auch heuer wieder bis zu 25.000 Besucher aus ganz Österreich, die das Festival kostenlos besuchen können.

Gewinnspiel

Wir verlosen ein „IRFC Package“. Darin inkludiert sind zwei Übernachtungen im Asia Hotel für 2 Personen inkl. Frühstück und Nutzung der Wellnessanlage, ein Meet & Greet mit Seiler und Speer, die Teilnahme bei der Ausfahrt im muki US Car, ein Shuttle Service zum und vom Event mit US Car, eine Foto Dokumentation sowie zwei IRFC Goodie Bag powered by Brolli.

Wichtig: der Gewinn ist nur am Wochenende der IRFC einlösbar.

Teilnahmeschluss: 12. Juli 2022