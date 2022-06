Aquathlon 2022

Nur nass macht Spaß: Am 9. Juli geht der Parktherme Aquathlon, DAS Funsport-Event rund um’s Wasser, in die 2. Runde. Jetzt exklusive Parkterme x Kleine Zeitung-Startplätze oder sogar Funsport-Thermenkurzurlaub gewinnen! Der Parktherme Aquathlon ist eine Funsport-Challenge, bei der Zweierteams – vorrangig mit einer großen Portion Spaß & Wasseraction - einen Parcours in & rund um’s Wasser bewältigen. Beim Überwinden des Hindernis- & Challenge-Parcours sind Geschick, Tempo und Teamgeist gefragt; auf die Aquathleten warten spannend-lustige Hindernisse wie eine aufblasbare Riesen-Challenge im 50-Meter-Sportbecken (Klettern, Rutschen, Balancieren), rasantes Flamingo-Curling, Wiggle-Boards über das Wasser (Wackelboards als „Lauf“-Steg) oder mit Hindernissen gespicktes „Pinguin-Football“ entlang des Murufers. Dazu warten noch weitere Stationen, an denen die AquathletInnen nebst Athletik vor allem mit Geschick & Zielgenauigkeit punkten.

Gewinnspiel

Wir verlosen 6x2 der limitierten Startplätze für den Parktherme Aquathlon 2022 am Samstag, dem 9. Juli. Inkludiert sind 2 gratis Thermeneintritte, ein hochwertiges Goodiebag sowie natürlich die Chance auf den begehrten Titel „Aqua Champions“ mit hochwertigen Preisen. Sichern Sie sich zudem die Chance auf eine Übernachtung für 2 Personen im ****Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg* inkl. Frühstück und Eintritt in die Parktherme und Nutzung des Saunadorfes!

Teilnahmeschluss: 29. Juni 2022