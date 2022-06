Seaside Greinbach – Livemusik Location am Freizeitsee Greinbach

Das „Seaside Greinbach“ ist eine Verbindung von Lifestyle Restaurant und Eventlocation direkt am Freizeitsee in Greinbach bei Hartberg. Das Ziel ist klar: Eine neue coole Lifestyle Location mit Livemusik und internationalem Flair über die Region hinaus bekannt zu machen und somit (Hand in Hand) auch einen der schönsten Badeseen der Steiermark. Die Highlights in diesem Jahr sind sicherlich das Solarkreis Open Air am 25. Juni, die White&Gold Party am 1. Juli und das US Cars and Bike Treffen von 26. bis 28. August. Ab Juni finden im neuen Beachclub auch regelmäßige DJ Events statt. WE LOVE IBIZA mit nationalen und internationalen DJs gibt es jeden Samstag.

Gewinnspiel

Wir verlosen 10x2 VIP-Packages (Gutscheine für Cocktails & Burger, Goodies und Getränke) für die "We love Ibiza Party" am 23. und 30. Juli im Seaside Greinbach.

Teilnahmeschluss: 10. Juli 2022