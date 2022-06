Bloc Sommer Sessions für alle!

Die Bloc Summer Sessions gehen in die 2. Runde! Nach dem Erfolg 2021 haben die Grazer Boulderhallen (BLOC House, Boulderclub, Newton) auch in diesem Jahr wieder ein Boulder Highlight an die Wände gezaubert. Dieses Jahr haben sich auch das Boulderama in Klagenfurt und das Volume in Villach den Bloc Summer Sessions angeschlossen. Bis zum 26.6. warten in jeder Halle 30 Boulder; und das Beste: teilnehmen kann jede:r. Sobald ein Boulder geschafft wurde, nimmt man an den laufenden Verlosungen teil.

Die besten 20 treten beim Finale beim Regionenbattle gegen Graz und Wien sowie 2.7.2022 im Boulderclub Graz an.

Gewinnspiel

Wir verlosen 1x12er Block für die Kärntner Boulderhallen sowie 1x12er Block für die Grazer Boulderhallen.

Teilnahmeschluss: 3. Juli 2022