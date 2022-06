Das große Jubiläum – die 30. Tour de Mur: Endlich wieder Genussradeln vom Ursprung der Mur nach Bad Radkersburg.

Genuss und „Radeln“ in den traumhaft schönen Landschaften entlang der Mur, das steht mit dem Jubiläums-Event der Tour de Mur endlich 2022 wieder am Programm. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit stehen über 1.500 Teilnehmer in den Startpedalen und können es kaum erwarten: vom 16.–18. Juni 2022 geht es wieder mit dem Rad in drei Etappen von der Quelle der Mur im Salzburger Lungau über 340 km in das mediterrane Bad Radkersburg.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 15 Startplätze für die 1-Tages-Tour der Tour de Mur 2022!

Teilnahmeschluss: 12. Juni 2022