Kleinkunst mit Herz und Hirn

Sommerzeit ist Festivalzeit und in Mariagrün wartet heuer ein ganz besonderer Kunst- und Kulturgenuss: Vom 3. Juli bis zum 2. September eröffnet mit dem Zirkus Prattes eine gänzlich neue und innovative Spielstätte ihre Tore und lockt mit Klängen von jazzig bis gemütlich, Gelächter und natürlich mit Zirkuskunst! Hier erwartet Sie die Crème de la Crème der intelligenten Kleinkunst. In intimer Atmosphäre, umgeben von Wald und Wiesen entsteht eine zauberhafte Welt, in der alles möglich erscheint. In der Manege werden Künstlerinnen und Künstler wie Katharine Mehrling mit Live-Orchestra, „die“ Kabarettistin Irmgard Knef oder das Irish-Folk-Rock-Ensemble The Shenanigans für kopflose, üppige, traumhafte und schaurig schöne Momente sorgen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt mit erfrischenden Getränken und köstlichen Speisen.

Was: Zirkus Prattes lädt zu Konzert, Comedy, Theater, Cabaret, Talk & Diskussion, Swing & Jazz und (natürlich auch) ZIRKUS ein.

Wo: Graz-Mariagrün, Mariagrüner Str. 82, 8043 Graz

Wann: 3. Juli bis 2. September

Zu gewinnen: Wir verlosen pro Konzert 25*2 Tickets (Preiskategorie 55 Euro)

Gewinnspiel

Die Tickets werden für die folgenden Zirkustage verlost:

9. Juli: Shenanigans

16. Juli: Katharine Mehrling

23. Juli: Andreas Rebers

6. August: Etta Scollo

12. August: Siegfried & Joy

13. August: Poxruckers

20. August: Irmgard Knef

27. August: Dave McKendry

2. September: Murg & Bernardin

Teilnahmeschluss: 21. Juni 2022.