Elevate Festival 2022: TRANSITION

Zum Thema Transition bieten fünf Festivaltage von 13. bis 17. Juli 2022 Gelegenheit zum Kennenlernen von neuen und innovativen Inhalten. Neben avancierter zeitgenössischer Kunst und einem spannenden Diskursprogramm stehen erneut eine Mischung aus (Open-Air) Konzerten und einem Clubmusikprogramm im Inneren des Schlossbergs im Mittelpunkt des Festivalgeschehens.

Zu den programmatischen Highlights des Musikprogrammes zählen die in Berlin lebende Performance-Ikone Peaches, die Elevate als Teil ihrer „The Teaches of Peaches“ - Anniversary Tour besuchen wird, die deutschen Krautrock-Pioniere Faust, die ukrainische Rapperin Alyona Alyona, die italienische Komponistin und Musikerin Caterina Barbieri – eine der meist beachtetesten Modularsynthesizer-Acts weltweit - sowie die amerikanische Kult-Band The Brian Jonestown Massacre, die das diesjährige Abschlusskonzert im Grazer Orpheum bestreiten wird.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 5x2 Festivalpässe für das Elevate in Graz!

Teilnahmeschluss: 4. Juli 2022