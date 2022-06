Sicherer hoch hinaus!

Der Klettersport erfreut sich in Österreich seit Jahren an wachsender Beliebtheit. Ob in der Halle, oder Outdoor: Hauptsache hoch hinaus! Hat auch Sie das Kletterfieber gepackt? Gerade in Sachen Equipment sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Mit der Profiklettersteigausrüstung von ALPS sind Sie ausgerüstet wie ein Bergführer und gehen damit auf Nummer Sicher. Bei unserem aktuellen Vorteilsclubgewinnspiel haben Sie die Chance ein solches Set zu gewinnen! Die hochwertige Klettersteigausrüstung beinhaltet: Ein Black Diamond Easy Rider Klettersteigset, einen Black Diamond Helm, einen verstellbaren Klettergurt, Handschuhe, einen leichten Rucksack, eine Stirnlampe und einen Biwaksack.

Gewinnspiel

Wir verlosen eine im Wert von 480 Euro zur Verfügung gestellt von ALPS.

Teilnahmeschluss: 22. Juni 2022

Profiklettersteigausrüstung © ALPS

50% Ermäßigung auf Klettersteigkurs von ALPS

Für alle, die noch an ihren Skills arbeiten wollen oder generell lieber in der Gruppe klettern empfiehlt sich zudem der Klettersteigkurs in Ramsau, der ab Juli mit verschiedenen Terminen startet. Für Vorteilsclub-Mitglieder zum ermäßigten Preis.