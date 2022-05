Steirische Roas Köflach

Die Therme NOVA in der Erlebnisregion Graz bezaubert durch ihre Lage in der sanft-hügeligen Landschaft der Lipizzanerheimat, ganz in der Nähe des Gestüts Piber. Die Wellness-Spezialisten der Therme NOVA laden zur wohltuenden Auszeit an einem Ort ein, an dem die Seele lächelt.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 1 Übernachtung inkl. NOVA Wohlfühlpaket für zwei Personen!

Im NOVA Wohlfühlpaket ist folgendes enthalten:

Verwöhn-Kulinarik und ein Begrüßungsgetränk

Frühstücks- und Abendbuffet

Besuch der Therme NOVA inkl. Saunawelt und Aktivprogramm

Hoteleigener Wellness- und Saunabereich inkl. NOVA Badetasche

Gratis W-Lan und Parkplatz direkt beim Hotel

Shuttle vom und zum Bahnhof Köflach möglich

Teilnahmeschluss: 13. Juni 2022