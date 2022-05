Vip, Vip, Hurrraa!!!

Der "Meisterparodist" (Kleine Zeitung) schlüpft diesmal in die Rollen der beliebtesten Prominenten aus Sport, Politik und Showbusiness und überrascht sein Publikum mit einer umwerfend komischen Geschichte, bei der kein Auge trocken bleibt. Im Mittelpunkt steht die aus den ersten beiden Programmen bekannte und beliebte Psychotherapeutin Anna Maria Testarossa, die inzwischen zur Promi-Psychologin avanciert ist. An diesem Abend behandelt sie mit ihren herrlich schrägen Methoden und ihrer unverwechselbaren Art alles, was Rang und Namen hat. Von Arnold Schwarzenegger über Sebastian Kurz oder Herbert Grönemeyer bis hin zu Gerda Rogers, Falco, Dagmar Koller, Hansi Hinterseer, Niki Lauda, Armin Assinger, Donald Trump und vielen anderen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Unter allen Vorteilsclub-Mitgliedern werden 2x2 Tickets für Gernot Haas verlost.

Wann: 10. 06. 2022, um 19:30 Uhr

Ort: Komödie Graz

Teilnahmeschluss: 7. Juni 2022