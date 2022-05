Rolando Villazón in Pichlarn: Open-Air-Galakonzert im Schlosspark Konzerthighlight des Jahres mit Philharmonie Salzburg

Am Freitag, 19. August 2022, ist Star-Tenor Rolando Villazón im Rahmen eines exklusiven Galakonzerts im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn zu Gast. Der berühmte Tenor wird im Schlosspark unter freiem Himmel weltberühmte Opernarien zum Besten geben. Den musikalischen Konterpart übernimmt die amerikanische Sopranistin Emily Pogorelc. Begleitet werden beide Opernsänger von der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs.

Seine faszinierende Stimme von Weltrang und seine fesselnden Auftritte auf internationalen Bühnen machten ihn berühmt. Seit vielen Jahren zählt Rolando Villazón zu den führenden Tenören der Gegenwart. Beim großen Open-Air-Galakonzert auf Schloss Pichlarn im August dieses Jahres erhält der Opernstar und Intendant der Mozartwoche Unterstützung von Emily Pogorelc. Die junge Sopranistin ist Mitglied der Bayerischen Staatsoper München, wo sie in der aktuellen Spielzeit in La Boheme als Musetta und in Gianni Schicchi als Lauretta zu sehen ist. Beim exklusiven Freiluftkonzert im historischen Schlosspark des Imlauer Hotel Schloss Pichlarn werden nicht nur weltberühmte Opernarien erklingen. Die Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Elisabeth Fuchs ist außerdem bekannt für imposante Orchesterwerke.

50 Jahre Rolando Villazón und 50 Jahre Hotel Schloss Pichlarn

„Wir freuen uns ganz besonders, dass dieses außergewöhnliche Konzerthighlight im August auf Schloss Pichlarn stattfindet“, so Ines Wohlmuther-Maier, General Manager des Imlauer Hotel Schloss Pichlarn. „Für unser Haus ist 2022 ein Jubiläumsjahr – wir feiern 50 Jahre Hotelbetrieb und 50 Jahre Golf- und Countryclub. Dass auch Rolando Villazón in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, ist eine besonders schöne Parallele.“ Zum musikalischen Genuss der Extraklasse gesellt sich ein kulinarischer: Zur Feier des Abends können Gäste ein exklusives 4-Gänge-Menü aus der Pichlarner Schlossküche ordern.

Tickets für das Konzerterlebnis unter freiem Himmel sind ab sofort ab 160,- Euro pro Person erhältlich.

Das exklusive 4-Gänge-Menü im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn ist inklusive Tischgetränken für 79,- Euro pro Person buchbar.

Gewinnspiel

Wir verlosen 40 um 30 % ermäßigte Tickets für das Konzert, d. h. um 112 EUR.

Termin: Sonntag, 19. August 2022.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail verständigt.

Teilnahmeschluss: 13. Juni 2022.