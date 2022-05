Willkommen im Tal der Geschichte(n) auf den Spuren unserer Ahnen

Das Österreichische Freilichtmuseum in Stübing bei Graz

Über Jahrtausende bildete die bäuerliche Kultur die Grundlage unserer Gesellschaft. Das Österreichische Freilichtmuseum bietet ein eindrucksvolles Bild dieser Lebenswelt aus 6 Jahrhunderten und lädt ein, die historischen Hauslandschaften vom Burgenland bis nach Vorarlberg zu durchwandern und zu erforschen. Die Häuser und Höfe erzählen dabei Geschichte(n) über ihr Entstehen, über die Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaft und über den Alltag ihrer Bewohner. Die Wohnräume präsentieren die Lebensbedingungen von einst, in die die Bauersleute jeden Augenblick wieder eintreten könnten. Die Werkzeuge und Gerätschaften in den Tennen und Stadeln erzählen von der Arbeit, die auch bei den zahlreichen handwerklichen Vorführungen und den vielen Aktionstagen, Vermittlungsprogrammen sowie bei Kursen in Stübing studiert und ausprobiert werden können.

Der Themenschwerpunkt 2022 steht unter dem Motto „s’Gwand – Zwischen Handwerk, Tradition und Mode“ und bietet einen Einblick in die Entwicklung der Bekleidung im und rund um das Bauernhaus.

Der Spaziergang durch das naturgeschützte Museumstal lädt ein, die Welt unserer Urururgroßeltern - und dabei mögliche Verbindungen zu unserer Zeit - zu entdecken. Stübing bietet so eine harmonische Zeit, die neben dem kulturellen auch zum kulinarischen Genuss bei einer Rast im Museumsgasthaus „Zum Göller“ beiträgt. Kultur und Natur, Wissenswertes und Erholung begleiten so durch ein lebendiges Bild vom Leben unserer Vorfahren.

