STERRRN – ein zweitägiges, queerfeministisches Kulturfestival presented by grrrls.at

In Anlehnung an das vieldiskutierte Gendersternchen veranstaltet der Grrrls Kulturverein ein zweitägiges, multidisziplinäres Kulturfestival auf dem spannenden Areal des Österreichischen Skulpturenpark. Neben Aufführungen der musikalischen Headliner DIVES aus Wien und weiteren zeitgenössischen, subkulturellen Musikprojekten erwarten die Besucher*innen an beiden Festivaltagen performative Kunstaktionen, Vorträge, Diskussionsrunden, Lesungen, bildnerische Ausdrucksformen und Workshopangebote - und das bei einem Eintritt gegen freiwillige Spende!

Datum: 25. & 26.06.2022, täglich ab 13:00 Uhr

Ort: Österreichischer Skulpturenpark

Eintritt gegen freiwillige SpendeWeitere

Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 STERRRN Festival Goodiebags befüllt mit Tonträgern vom Grrrls Kulturverein, exklusiven STERRRN Festival Shirts, Getränkegutscheine für STERRRN und je zwei Freifahrt im STERRRN Shuttle sowie 2 Picknickkörbe gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten vom Hofladen Wippel aus Premstätten!

Teilnahmeschluss: 20. Juni 2022