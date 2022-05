Konzertgenüsse auf 1.270 Meter am See.

Die Mariazeller Bürgeralpe lockt im Sommer nicht nur mit Bergabenteuer für Familien. Während der Sommermonate geben sich auch heuer wieder Bands aus Pop, Schlager und Volksmusik die Ehre bei der Konzertreihe „Konzerte am Bergsee“. Am 15. Juli startet diese mit den Seern – ein Sommer ohne Konzert der steirischen Kultband auf der Bürgeralpe ist schon gar nicht mehr vorstellbar. Am 29. Juli werden JOSH und Thorsteinn Einarsson mit ihren Hits für Stimmung auf dem Berg sorgen. The Magic of ABBA verbreiten den legendären ABBASound am Bergsee. Auch die Musikanten im Trachtengwand – die Edlseer – können mit Monika Martin und Panflötenvirtuosen Wolfgang Niegelhell begrüßt werden. Der Konzertreigen wird schließlich komplettiert durch Wir4 – der Originalband von Austria 3.“

Was: Open-Air am Bergsee auf der Mariazeller Bürgeralpe: Seilbahnfahrt

+ Live-Konzert



Datum:

15. Juli: Die SEER

29. Juli: JOSH, Support: Thorsteinn Einarsson

5. August: The Magic of ABBA

19. August: Die Edlseer mit Gästen

25. August: Wir4 (Originalband von Austria 3)

Gewinnspiel

Aktuell werden Tickets für Josh & die Seer verlost.

Seer-Konzert am 15. Juli:

10 VIP-Tickets à 140 EUR, 10 Sitzplatz-Tickets á 77 EUR

Josh-Konzert am 29. Juli:

10 VIP-Tickets à 130 EUR, 10 Sitzplatz-Tickets á 66 EUR

Teilnahmeschluss: 6. Juni 2022.