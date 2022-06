Istrien bittet zu Tisch!

Olivenöl und Trüffel, Wein und Schinken, Fisch und glühende Kohlen: Istrien ist das Feinschmeckerparadies schlechthin! Fantastische Ausgangsprodukte, eine dynamisch-junge Kulinarikszene und eine unglaubliche Vielfalt an Restaurants mit Charakter, kleinen Bars und Konobas versprechen mediterrane Lebensfreude und Urlaubsfeeling für Gaumen und Nase.



Silvia Trippolt-Maderbachers Bestseller ist nun endlich wieder erhältlich: komplett neu recherchiert, mit über 300 Adressen zwischen Adria und Hinterland. Ein unschlagbarer Genuss-Guide, ein unterhaltsames Buch voller kulinarischer Geschichten und eine persönliche Liebeserklärung an die Halbinsel, ihre Menschen und das gemeinsame Genießen an einem Tisch.



