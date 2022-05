THE SOUND OF GRAZ - Von 15. – 19. Juni verwandelt das springfestival ganz Graz wieder in ein Zentrum elektronischer Kunst und Musik. Mit Fatboy Slim bestätigt das springfestival Graz neben Juju und vielen weiteren Künstler:innen einen weiteren hochkarätigen Act. Der legendäre britische DJ and Producer, Norman Cook alias Fatboy Slim wird am Donnerstag, dem 16. Juni 2022 ein episches Set an einer der wahrscheinlich schönsten Konzert Locations in Graz spielen. Juju wird am Mittwoch, 15. Juni für einen extatischen Ausnahmezustand im Orpheum sorgen. Sommerliche Techno-Beats gibt es am Samstag, 18. Juni von Moonbootica im Dom im Berg zu hören. Außerdem am springfestival dabei sind Chris Liebing, Elderbrook, Showhawk Duo, Black Sun Empire und noch viele mehr.

Weitere Informationen zum springfestival finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen je 5x2 Tickets für die folgenden Acts beim springfestival:

Juju: Mi, 15. Juni 2022 | 19 Uhr | Orpheum

Fatboy Slim: Do, 16. Juni 2022 | 18:30 Uhr | Kasematten

Moonbootica: Sa, 18. Juni 2022 | 22 Uhr | Dom im Berg

Teilnahmeschluss: 7. Juni 2022