Es ist wieder Zeit für gute Musik!

Das Kleine-Zeitung-Festival findet nun bereits zum zweiten Mal statt. Diesmal sogar live und mit Publikum! Am 8. Juli 2022 im Styria Media Center in Graz werden wieder verschiedenste Künstler:innen aus der österreichischen Musikszene für ganz viel Stimmung in unserem Kleine-Zeitung-Headquarter sorgen.

Eine besondere Location erfordert auch ein besonderes Line-up. Da wir auch jungen, aufstrebenden Musiker:innen die Chance geben wollen, sich zu präsentieren, sind wir auf der Suche nach einer Newcomer-Band aus der Steiermark oder Kärnten. Was dafür notwendig ist? Ein freier Terminkalender am 8. Juli und Lust darauf haben, auf der Bühne und im Rampenlicht zu stehen. Das ist der Fall? Dann gleich jetzt die Bewerbung dafür abschicken – wir freuen uns!