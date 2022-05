Vorau erzählt wieder!

Folke Tegetthoffs Festival der Geschichten

Das 35. Internationale Storytelling Festival findet bereits zum fünften Mal auch in Vorau statt – Start ist am 27. Mai in Graz, dann wandert der Festivaltross weiter nach Bad Radkersburg (Premiere!) und Vorau, anschließend noch nach Niederösterreich und zum Abschluss ins MuseumsQuartier nach Wien.

In Vorau werden bei insgesamt 6 Veranstaltungen KünstlerInnen aus aller Welt das Publikum mit den unglaublichsten Geschichten verzaubern.

Datum inkl. Uhrzeit: 10. Juni 2022, 19.30 Uhr

Ort: Stift Vorau

Gewinnspiel

Wir verlosen 3x2 Festivaltickets für die Abendgala "Lange Nacht der fantastischen Geschichten" für Freitag 10. Juni 2022, 19.30 Uhr im Stift Vorau inklusive eines „Festivalbags“ gefüllt mit besonderen Überraschungen!

Teilnahmeschluss: 29. Mai 2022