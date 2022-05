Die Volkskultur geht wieder auf die Roas

Bereits zum vierten Mal begibt sich die "Steirische Roas", präsentiert von der Kleinen Zeitung, auf Wanderschaft und in bewährter Art und Weise treffen an besonderen Kraftplätzen der Steiermark Musikanten, Sänger, Volkstänzer, Mundartdichter, und Kunsthandwerker gepaart mit regionaler Kulinarik aufeinander und entführen die Besucher:innen mit allen Sinnen in die erfrischend bunte Welt der steirischen Volkskultur.

Tracht spielt bei dieser Veranstaltungsreihe natürlich auch eine besonders große Rolle. Mit dem Steirischen Heimatwerk gibt es in Graz die erste Adresse für handgefertigte Dirndl und Lederhosen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen im Rahmen der "Steirischen Roas" ein Alltagsdirndl und eine traditionelle Lederhose aus dem Steirischen Heimatwerk im Gesamtwert von € 1200!

Teilnahmeschluss: 11. September 2022