Die Nervensäge

Auch in Zeiten wie diesen geschehen noch Wunder – die Komödianten in St. Leonhard dürfen noch ein weiteres Jahr in ihrem „KiStL“ in der Rechbauerstraße 63a bleiben und warten mit einer bunten Mischung an Programm auf, bevor sie sich in eine kleine Sommerpause verabschieden.

Als erstes erwartet das Publikum am 21. Mai der KiStl Kleinkunstabend mit den Menopausen und ihrem Programm „Kabarett heiß-kalt“.

Die letzte Hauptproduktion der Saison feiert am 3. Juni mit dem französischen Stück „Die Nervensäge“ von Francis Veber Premiere – eine regelrechte Bilderbuch-Komödie mit allen wichtigen Zutaten, schreiend komisch und rührend zugleich. Der Autor ist unserem Publikum vielleicht noch durch die Erfolgskomödie „Dinner für Spinner“ im Gedächtnis.

Den Abschluss der Saison macht der Kistl Märchensommer ab Mitte Juli und entführt groß wie klein mit einer ganz eigenen Version in die Welt des „Dschungelbuch“.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 30x2 Karten für die exklusive Vorstellung von „Die Nervensäge“!

Wann: 05.06.2022

Ort: KiStl Graz

Teilnahmeschluss: 24. Mai 2022