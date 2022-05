steirischer herbst ’22

Auch heuer wird der steirische herbst aktuelle Themen aufgreifen: mit performativen, filmischen und diskursiven Projekten sowie einer großen Ausstellung in der Neuen Galerie des Universalmuseums Joanneum. Ein umfangreiches Parallelprogramm, das Literaturfestival Out of Joint und das ORF musikprotokoll runden wie in den Vorjahren das Programm ab.

Als Prolog der Kooperation zwischen dem steirischen herbst ’22 und der Neuen Galerie konzipiert, startet im Juli eine Ausstellung von Videos und Filmen, die vom Krieg in der Ukraine, seiner Auswirkungen und seiner Vorgeschichte erzählen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Für die Eröffnung des steirischen herbst werden 1x2 Karten verlost!

Wann: 11. September 2022

Teilnahmeschluss: 2. Oktober 2022