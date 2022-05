St. Anna am Aigen ist weit über die Grenzen bekannt ist als hervorragendes Weinanbaugebiet. Klein strukturierte und bestens ausgebildete Winzerfamilien arbeiten mit Herz und Seele daran, dass die Weinreben aus unserer Region zu edlen Tropfen verarbeitet werden. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass es in St. Anna am Aigen direkt im Ort einen Erlebnis- und Patenschaftsweingarten gibt. Alle Patenschaften des Weingartens sind derzeit schon vergeben, jedoch gibt es exklusiv für die Kleinen Zeitung aus diesem Weingarten einen Burgundercuveé zu gewinnen. Fünf Pakete mit je sechs Flaschen werden von der Marktgemeinde St. Anna am Aigen zur Verfügung gestellt. Na dann – PROST!

Gewinnspiel

Wir verlosen fünf Pakete mit je sechs Flaschen Burgundercuveé aus St. Anna am Aigen!

Teilnahmeschluss: 12. Juni 2022