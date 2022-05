Der Florentinerhut

Eine Lappalie! Eine Petitesse! Ein Strohhut, aufgefressen von einem hungrigen Gaul, Beweisstück der Untreue einer Ehefrau, eines gefallenen Engels, und es stürzen Welten in sich zusammen. Da kippt fast die Hochzeit eines männlichen gefallenen Engels, der glaubt – wie so viele Männer – Lüge und Sitzenlassen sei ein Kavaliersdelikt, das sich vertanzt, wenn man es banalisiert. Der Irrwitz von Vertuschung, Missverständnissen und Fehlschlüssen nimmt seinen Lauf, der Fahrt aufnimmt, der alles mitreißt in den Abgrund der kleinen Katastrophen des menschlichen Zusammenlebens. Ein immer schneller werdender Strudel aus Hetzjagd und Flucht, Gejagten und Jägern, Hochzeitsgesellschaft und gehetztem Bräutigam, den seine Vergangenheit noch im Laufen einholt.

